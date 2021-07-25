Latin Amerika ve Karayipler Uzay Ajansı kuruluyor

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Chapultepec Kalesi'nde dün gerçekleştirilen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dışişleri Bakanları 21. Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika, Ekvador, Bolivya, Arjantin, Kosta Rika ve Paraguay Latin Amerika ve Karayipler Uzay Ajansı'nın (ALCE) kurulması yönünde anlaşma imzaladığını açıkladı. Ebrard, 6 imzacı ülkenin dışındaki CELAC üyesi 26 ülkenin sunulan projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğuna dikkat çekerek, söz konusu 26 ülkenin uzay araştırmaları için ayırdıkları bütçeye kıyasla ALCE'nin 20 katı bütçeye sahip olmasını beklediklerini aktardı. Altı ülke arasında yapılan anlaşmanın detayları diğer 26 üye ülke tarafından da incelenecek, bu nedenle ALCE'ye katılımın artması bekleniyor.

Anlaşmayı imzalayan bir diğer ülke olan Ekvador Dışişleri Bakanı Mauricio Montalvo ise, “Bu girişimi destekliyoruz ve katılımın artarak devam etmesini umuyoruz” dedi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ALCE üye ülkelerin uzay araştırmaları için bir koordinasyon merkezi görevi görerek özellikle uydu iletişim sistemlerinin iyileştirilmesini destekleyeceğine, aynı zamanda da bölgede güçlü yönler, fırsatlar, tehditler, riskler ve zayıf yönlerin haritasını oluşturmak adına bölge ülkelerinin kapasitesini artıracağına dikkat çekildi.

Anlaşmaya dahil olan ülkelerin devlet başkanlarının 18 Eylül'de toplanarak ALCE'ye ilişkin diğer detayları kararlaştırmaları bekleniyor.

Saim Sevinç