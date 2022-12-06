Latin Amerika ve Karayipler'de 56,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya



Dünyadaki gıda krizi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki üç kurum olan Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ortak yapılan araştırma sonucunda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki açlık sorununun son yıllarda hızla arttığı tespit edildi. Araştırma sonrası yayınlanan rapora göre, nüfusu 650 milyonu geçen Latin Amerika ve Karayipler'de 2019 ile 2021 yılları arasında açlıkla karşı karşıya olanların sayısı 13,2 milyon daha artarak, 56,5 milyona ulaştı. Ayrıca 2021 yılında bölgede gıda güvensizliği yaşayanların sayısı da 2019 yılına göre 62,5 milyon artarak 267,7 milyona yükseldi.

Raporda, gıda güvensizliğini ve açlığı artıran etkenlerin gıda enflasyonundaki artış ve aşırı yoksulluk olduğuna dikkat çekilirken, küresel Covid-19 salgını ve son 15 yılda yaşanan çeşitli uluslararası krizlerin Latin Amerika ve Karayipler'de gıdaya ve gübre gibi tarımsal hammaddelere erişimi zorlaştırdığı belirtildi.

ECLAC tahminlerine göre, bölgedeki aşırı yoksul nüfusun 2022 yılında da artmaya devam etmesi bekleniyor.

Saim Sevinç



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