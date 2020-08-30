Latin Amerika'da vaka ve ölümler hızla artıyor

Korona virüsle savaşın kaybedildiği Latin Amerika ülkelerinde vaka ve ölüm oranları hız kesmiyor. Brezilya'da ölü sayısı 120 bini aştı. Kolombiya ile Meksika'da vaka oranları 600 bine yaklaştı. Şili'de ve Arjantin'de vaka oranları 400 bini buldu.

Brezilya'da ölü sayısı 120 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Brezilya'da, son 24 saatte korona virüse bağlı olarak 758 kişi daha hayatını kaydetti. Covid-19 nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 262'ye yükseldi. Ayrıca son 24 saatte 41 bin 350 kişin daha Covid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya'da toplam korona virüs vaka sayısı 3 milyon 846 bin 965 oldu.

Kolombiya'da ölü sayısı 19 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Kolombiya'da son 24 saatte 9 bin 394 kişinin Covid -19 testi pozitif çıktı. Ülkedeki toplam enfeksiyon sayısı 599 bin 914'e yükseldi. Yine son 24 saatte 297 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu pandeminin başladığı günden bu yana toplam ölü sayısı 19 bin 64'e ulaştı. Ülkede aktif vaka sayısı 139 bin 41'e ulaştı.

Meksika'da vaka sayısı 600 bine yaklaştı

Meksika'da son 24 saatte 5 bin 974 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 591 bin 712'ye yükseldi. Aynı şekilde son 24 saatte 673 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 63 bin 819'u buldu. Meksika'da hali hazırda 409 bin 127 kişi ise iyileşti. Başkent Mexico City bölgesi ülke çapındaki toplam ölümlerin yüzde 16,4'ünü oluşturuyor.

Arjantin'de vaka 400 bini aştı

Arjantin Sağlık Bakanlığı'nın günlük verilerine göre son 24 saatte 9 bin 230 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Ülkedeki toplam pozitif vaka sayısı 401 bin 239'a yükseldi. Buna ek olarak çoğunluğu Buenos Aires ve çevresinde olmak üzere son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar salgında ölenlerin toplam sayısı 8 bin 353'e yükseldi.

Şili'de de vaka ve ölümler devam ediyor

Şili'de son 24 saatte 2 bin 33 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı. Ülkedeki toplam enfekte sayısı 408 bin 9'a ulaştı. Son 24 saat içinde 49 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı ise toplamda 11 bin 181'i buldu. Şili'de hali hazırda 16 bin 645 aktif vaka bulunuyor. Bunun yanı sıra hastalığı yenenlerin sayısı ise 381 bin 183'e ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 959. Kritik hasta sayısı 131 ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 708 olarak açıklandı.

Serkan Bayar