İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lavaş ekmeği arasında uyuşturucu ticareti polise takıldı

Lavaş ekmeği arasında uyuşturucu ticareti polise takıldı
Lavaş ekmeği arasında uyuşturucu ticareti polise takıldı

Fatih ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, lavaş ekmeğine gizlenmiş esrar ve marihuana ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Lavaş ekmeği arasında uyuşturucu ticareti polise takıldı - Tıkla İzle

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Mobil Park ekipleri, ilçedeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. 17 Haziran'da yapılan operasyonda O.S. ve O.S. adlı 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, söz konusu adreste yapılan aramalarda lavaş ekmeği içerisine gizlenmiş vaziyette 391 gram preslenmiş halde esrar, 19 gram marihuana türü uyuşturucu, 116 hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 405 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen her 2 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Sadık Kahraman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.