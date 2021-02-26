Lavrov: 'ABD, Suriye'deki hava saldırısından 4-5 dakika önce bizi uyardı'

ABD'den Şubat ayı ortasından bu yana Irak'taki misyonlarına ve müttefiklerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırılara misilleme gelmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'deki İran yanlısı milislere hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Yerel kaynaklar, hava saldırısında 17 milisin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD'nin hava saldırısına Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hava saldırısından yalnızca birkaç dakika önce bildiklerini söyledi. Moskova'da gazetecilerin ABD saldırısına öncesi kendilerinin uyarılıp uyarılmadığı ile ilgili soruları cevaplayan Lavrov, "Ordumuza 4-5 dakika önce haber verildi" dedi. Lavrov ayrıca hava saldırısının başlamasına kısa bir süre kala kendilerine haber verilmesinin bir anlamı olmadığını söyleyerek ABD'ye bu tavrı nedeniyle tepki gösterdi. Lavrov, ABD'nin hava saldırısıyla ilgili kafalarında soru işaretleri oluştuğunu ima ederek, "Son zamanlarda farklı kaynaklardan çeşitli bilgiler alıyoruz. Amerikalılara doğrudan sormak istiyoruz. Bu söylenenlere göre ABD burada kalıcı olacak olmak istiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise ABD'nin hava saldırılarından sonra süreci yakından izlediklerini, Şam rejimi ile sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Erhan Altıparmak

