Lavrov: "ABD ve NATO'nun, Afganistan'a komşu ülkelere ve Orta Asya'ya konuşlanması kabul edilemez"

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı için Çin'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve NATO'nun askeri altyapılarını veya onlara hizmet eden Afganları komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya'ya konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu tür planlar bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarına ve Kolektif Güvenlik Örgütü'nün yasal belgelerinden doğan yükümlülüklerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak