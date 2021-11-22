Lavrov: 'Beyrut limanındaki patlamanın olduğu gün çekilen uydu görüntülerini Lübnan'a teslim etti'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'ndaki konutunda Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib'i ağırladı. Önce heyetlerarası ardından da ikili görüşme gerçekleştiren Lavrov ve Bouhabib, Lübnan ve Rusya arasındaki ilişkileri ele aldı.

Görüşme sırasında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusların, Lübnan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğuna işaret ederek Lübnanlı mevkidaşı ile bölgesel konuları da ele alacaklarını ifade etti. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapan Lavrov ve Bouhabib görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıl 4 Ağustos tarihinde, Beyrut limanında 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu, 200'den fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 6 bin kişinin de yaralanmasına neden olan patlamaya değinen Lavrov, patlamanın nedenlerine ilişkin Beyrut'a katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Beyrut'taki bu üzücü olayın ardından Lübnan makamlarınca açılan ve hala devam eden soruşturmaya destek olmak amacıyla Rusya olarak patlama anına ilişkin uydu görüntülerini Lübnan'a teslim ettik" dedi.

Beyrut ile Moskova arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılmaya devam ettiklerini söyleyen Lavrov, Rus enerji ve petrol şirketlerinin Lübnan'a yatırımlarını da ele aldıklarını söyleyerek, "Değerli Bouhabib ile Rosneft ve Novatek'in, Lübnan enerji sektörüne katkılarını ve buradaki faaliyetlerini de ele aldık" ifadesini kullandı. Lavrov ayrıca Bouhabib'in kendisini Beyrut'a davet ettiğini de aktararak bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Erhan Altıparmak

