İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lavrov: 'Bucha'daki kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı'

Lavrov: 'Bucha'daki kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı'
Lavrov: 'Bucha'daki kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı” dedi.

Lavrov: 'Bucha’daki kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı' - Tıkla İzle

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Moskova'da görüşme gerçekleştirdi.

Toplantının öncesinde açıklamalarda bulunan Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, “Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Buça kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Bucha'daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna'daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Rusya Federasyonu'nun, İngiltere'den BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerini yerine getirmesini ve Bucha'daki durumla ilgili bir toplantı düzenlemesini talep edeceği de vurgulandı.

Erhan Altıparmak
 

İLGİLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Buchadaki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor'
İLGİLİ HABER
Buchada sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor Bucha’da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor
İLGİLİ HABER
Rusların çekildiği Buchada savaşın ağır izleri görüntülendi Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
İLGİLİ HABER
Avrupalı liderlerden Buchadaki vahşete tepki Avrupalı liderlerden Bucha’daki vahşete tepki
İLGİLİ HABER
Rusya, Buchada sivillerin öldürüldüğünü yalanladı Rusya, Bucha’da sivillerin öldürüldüğünü yalanladı
İLGİLİ HABER
Rus ordusundan temizlenen Buchada çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı Rus ordusundan temizlenen Bucha'da çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı
İLGİLİ HABER
Rus güçlerinin çekildiği Buchadaki yıkım görüntülendi Rus güçlerinin çekildiği Bucha'daki yıkım görüntülendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.