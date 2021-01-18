Lavrov: 'Dağlık Karabağ'da gizli anlaşma yapılmadı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2020 yılı iç ve dış politikasını, gazetecilerle telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirdi. Rus dış politikasından korona virüs aşısına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Lavrov ABD ve batılı ülkelerin Rusya'ya karşı tavrı ve Dağlık Karabağ'da yaşanan süreci de ele aldı. Dün akşam tedavi gördüğü Almanya'dan Moskova'ya döndüğü sırada havaalanında gözaltına alınan Rus muhalif lider Aleksei Navalny'ın serbest bırakılması çağrısını eleştiren Lavrov, “Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalny olayına sarıldı. Batı, Rusya'ya dayanaksız bir biçimde yönelttiği hiçbir suçlamanın altını doldurmak için şimdiye dek kanıt sunabilmiş değil. Navalny'ın Rusya Federasyonu'na dönüşüne ilişkin haberlere nasıl sarıldıklarını gördük. Fotokopi makinasından çıkmışa benzer yorumlar birbirini izledi” dedi.

“Sputnik V aşısı tekliflerine olumlu cevaplar geliyor”

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V adlı korona virüs aşısına ilişkin çalışmalarla ilgili de konuşan Lavrov, bazı ülkeler ile anlaşmalar yapıldığını bazı ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, “Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ağustos ayında dünyanın ilk korona virüs aşısı Sputnik V'nin tescilinin duyurusunu yaptığında söylediklerini yineliyoruz. Aşı konusunda işbirliğine maksimum düzeyde açığız. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun, aşının tescili konusunda yabancı partnerlere götürdüğü tekliflere olumlu yanıtlar geldiğini görüyoruz” dedi.

“Dağlık Karabağ'da gizli anlaşma yapılmadı”

Bir gazetecinin Dağlık Karabağ'da gizli anlaşmalar yapılıp yapılmadığına dair sorduğu soru üzerine böyle bir durumun olmadığını söyleyen Lavrov, “Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin gizli bir anlaşması yoktur.. Rus barışı koruma görevlilerinin konuşlandırıldığı bölge, Rus barışı koruma birliğinin sorumluluk alanıdır. Erivan ve Bakü ile olan temaslarımızda tam olarak bu yönde devam ediyor. Şu anda asıl mesele Karabağ'da bir arada yaşayan tüm etnik ve dini toplulukların günlük yaşamını sürdürmesidir” dedi. Lavrov ayrıca Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafları arasında esir takası için isimler üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Dağlık Karabağ'da anlaşma etkili bir şekilde uygulanıyor”

Dağlık Karabağ'da, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına değinen Lavrov, “Karabağ'da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin 10 Kasım'da yapılan anlaşma oldukça etkili bir biçimde uygulanıyor. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın değerlendirmesi bu yönde” dedi. Paşinyan'ın, Moskova toplantısında Dağlık Karabağ'ın statüsüne yönelik açıklamalarına karşı düşüncelerini aktaran Lavrov, “Karabağ'ın statüsünden, 10 Kasım anlaşmasında kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ'ın statüsü konusunda konuşmak için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu” dedi.

Biden yönetimine mesaj verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yönetiminden beklentilerini sıralayarak, “Biden yönetiminin bizimle bu konuda diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu duyuyoruz. Geçerlilik süresi Şubat ayı dolmadan Yeni Start anlaşmasının uzatılmasına ilişkin anlaşmaya çalışılması da buna dahil. Somut öneriler bekleyeceğiz, bizim durduğumuz nokta oldukça iyi biliniyor ve geçerliliğini de koruyor” şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

