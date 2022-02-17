Lavrov: 'Güvenlik garantileri taslağına ilişkin cevap mektubunu bugün ABD'ye göndereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu konuk etti. Rusya-İtalya ilişkilerinin yanı sıra güncel konuların da ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Lavrov, Ukrayna ve güvenlik garantileri teklifleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağına muhataplarından cevap aldıklarını, kendilerinin de bu cevaba karşı bir cevap hazırladığını ifade eden Lavrov, “ABD tarafının cevabının analizlerini tamamlıyoruz. Çok yakın bir zamanda durumun nereye varacağını öğreneceğinizi umuyorum. En azından bugün bu mektubu ABD tarafına göndereceğiz” dedi.

Kendi gönderdikleri mektubun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Lavrov, “Aksi takdirde Washington ve Brüksel'deki meslektaşlarımızın tercih ettiği gibi gizli tutulursa kamuoyu bu sefer Rusya ile Ukrayna sınırında neler olup bittiğiyle alakalı yalan bilgiler, düpedüz propagandalarla tıkanacak” ifadelerini kullandı.

“Gerilim 20 Şubat'ta biter mi bilmiyorum”

Bakan Lavrov, bir gazetecinin Rusya ve Belarus arasındaki tatbikatın 20 Şubat'ta tamamlanacağını hatırlatarak, bu tarihte Ukrayna sınırında gerilimin sona erip ermeyeceği ile ilgili sorusuna, “Tatbikatlarımız açıklandığı gibi 20 Şubat tarihinde sona eriyor. Gerilim 20 Şubat tarihinde biter mi bilmiyorum. Çünkü bu gerilimi biz tırmandırmadık” şeklinde cevap verdi.

NATO'nun “açık kapı” politikasını da eleştiren Bakan Lavrov, “Bu NATO'nun kibirlilik hali, aynı zamanda kışkırtıcı tavrı, tarafsız ülkeleri bu açık kapıyı çalmaya teşvik etmek için tasarlandı” şeklinde konuştu.

“İtalya, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanmasından kaçınmak için çalışıyor”

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Hepimiz diplomatik bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Bu da herhangi bir yaptırımdan kaçınmak anlamına geliyor” dedi.

Bakan Di Maio önceki gün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile bir telefon görüşmesi yaptığını, bugün de Lavrov ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımla görüşmelerimden sonra Moskova ve Kiev'in diyalog yürütmeye hazır olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

