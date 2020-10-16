Lavrov ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi ülkedeki petrol durumunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldiği duyuruldu. Yapılan görüşmede Libya'daki siyasi durum ve uluslararası görüşmeler de değerlendirilirken son 4 aydır ülkede barışın sağlanması için yapılan istişarelerin ülkede istikrarın yeniden temini için olumlu bir çaba olduğu fikrine varıldı. Libya'nın siyasi güç ve bölge temsilcilerinin katılımıyla Eylül-Ekim aylarında İsviçre Montrö, Fas Buznik ve Mısır Hurghada'da yapılan ayrıca Cenevre'de Beş Artı Beş formatında Müşterek Askeri Komite toplantılarda olumlu sonuçların alındığı vurgulandı.

Öte yandan Lavrov ve Williams önümüzdeki günlerde Tunus'ta yapılması planlanan Libya'da siyasi diyalog forumunun hazırlık çalışmaları konusunda da bilgi alış verişinde bulundu.

LİBYA'DAKİ PETROL GELİRLERİNİN DAĞITIMI

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lavrov'un Libya'daki petrol üretimi ve ihracatına dair Williams'a aktardığı görüşlere yer verilerek, “Rusya, Berlin Barış Konferansı ve BM Güvenlik Konseyi Kararı 2510 kararlarına dayanarak Libya'da birleşik yönetim oluşturma hedeflerini desteklemeye devam etme niyetini yeniledi. Petrol ihracatından elde edilen gelirlerin tüm Libyalıların çıkarları doğrultusunda adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılması ve Libya petrol endüstrisinin yeniden açılması kararının yeniden desteklendi. Aynı zamanda, ivme kazanan Libya çözüm sürecinin çözümünün anahtarının, Libya devletinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamayı amaçlayan ‘sahada' nüfuz sahibi tüm siyasi güçlerin katılımı olduğu vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.

Erhan Altıparmak