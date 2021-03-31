Lavrov: 'Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın en önemli düşünce kuruluşlarından olan Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen Ortadoğu konulu konferansta, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere değindi. Rusya olarak Türkiye ile ilişkilerine verdikleri önemden bahseden Lavrov, "Türkiye ile pek çok konuda aynı noktada durmuyoruz. Bazen de durduğumuz noktalar birbirinden ciddi anlamda farklı oluyor. Fakat ilişkilerimize değer veriyoruz, bu nedenle Türk meslektaşlarımız ile her zaman hem bize hem de onlara uygun olan bir çözüm bulabiliyoruz. Bu durum Devlet Başkanları düzeyinde yapılan görüşmeler için de, Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmeler için de geçerli" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yükümlülüklerini teyit ediyor"

Rusya'nın, Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlıklara rağmen Suriye'nin İdlib kentinde yapılan anlaşmalar gibi bazı konularda iyi işbirliği içinde olduğunu ifade eden Lavrov, "Anlaşma, üstünde mutabık kalınandan daha yavaş bir biçimde uygulanmakta. Fakat Türk tarafı, kendisi ile işbirliği yapan silahlı muhalifleri Heyet Tahrir el-Şam ve başkaca terörist gruplardan ayırma konusu da dahil olmak üzere söz konusu anlaşmada belirlenen yükümlülüklerini teyit ediyor. Anlaşma doğrultusunda karayolunun kuzeyinde ve güneyinde altışar kilometrelik güvenli bölgeler oluşturulması gerekiyordu. Söz konusu alanda hiçbir muhalif silahlı grubun yer almaması gerekiyor. Ayrıca karayolu üstünde (Türkiye ile) ortak devriyelerin düzenli olarak yapılması şartı koşuluyor. Bu madde konusunda da belli bir ilerleme mevcut. Daha sonra bu süreç yavaşladı, Şimdi is bu durumu düzeltiyoruz. Bu madde hayata geçecek” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak