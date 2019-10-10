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Lavrov: 'Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyoruz'

Lavrov: 'Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyoruz'
Lavrov: 'Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde terörist gruplara karşı başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalar yaptı. Dışişleri bakanlarının toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştiren Lavrov, Türkiye'nin burada gerçekleştirdiği operasyonun haklı sebeplere dayandığını ifade ederek, “Suriye'deki krizin başından beri Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz. Diğer taraftan Şam ile Ankara'nın 1998 yılında imzaladığı ‘Adana Anlaşması' çerçevesinde bu sorunun çözümünün gerektiğini defalarca vurguladık. Ne yazık ki Türkiye ve Suriye arasında terör eylemlerine karşı bu anlaşmanın uygulanması, Amerikalılar ve Fırat'ın doğusundaki güçler tarafından engellendi” dedi.

Türkiye ile Suriye'nin diyalog kurması gerektiğini ifade eden Lavrov, “Şimdi Suriye ve Türkiye'nin arasında diyalog kurulmasına ihtiyaç var. Bunun her 2 tarafın çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Şam ile terör gruplarına dahil olmayan Kürt gruplar arasında iletişim kurulabileceğine inanıyoruz” dedi.

Erhan Altıparmak

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