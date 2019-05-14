Lavrov ve Pompeo bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'sın Soçi kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Gerçekleşen özel görüşmenin öncesinde basının karşısına çıkan taraflar karşılıklı olarak açıklama yaptı. Lavrov konuşmasında, “Karşılıklı olarak çok fazla şüphe ve önyargı var. Bu Moskova ve Washington'a bir şey kazandırmıyor. Karşılıklı zıtlıklar her 2 tarafın güvenlik risklerini arttırıyor. Tarafların karşılıklı olarak daha sorumlu ve yapıcı olmanın ön şartı üst düzey güvene dayalı diyalog kurmaktan geçer. Son 2 haftada ikinci kez görüşmemiz yüksek oranda iyimserlik katıyor. Umut ediyorum ki bugünkü görüşmemizde görüşmemizden bulunulan üzücü durumdan çıkmayı amaçlayan somut adımlar atılır. Acil önlem alınması gereken uzun vadeli sistematik sorunların çözülmesi gerek” dedi.

Dışişleri Bakanı olarak Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Pompeo ise Rusya ve ABD'nin ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini belirterek, bunun iki ülkenin değil tüm dünyanın çıkarına olduğunu ifade etti. ABD'li Bakan, "Ülkemizin güvenliği için ilişkilerimizi geliştirmeliyiz ve her şeyi yapmalıyız, bu diyalogu sürdüreceğiz. Başkanlarımız bu çabayı göstermemiz için teşvik etti. Bugün açık diyalogları sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

“Umarım çıkarlarımızın buluştuğu noktaları bulabiliriz”

Rusya ve ABD'nin, silah kontrolü, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve bölgesel çatışmalar konularında ortak bir zemin bulabileceğini belirten Pompeo, “Dediğiniz gibi, yaklaşımlarda farklılıklar var ve her ülke çıkarlarını savunuyor. Umarım çıkarlarımızın buluştuğu noktaları bulabiliriz. Terörle mücadeleye yakın yaklaşımlarımız oldu. Amerikalıların hayatlarını ve Rusların hayatlarını kurtardık ve iyi, dürüst ve samimi ortak çalışmalar yürüttük. Bu konuda dürüst ve samimi çalışmalar gördüm. Sizi tekrar gördüğüme sevindim. Osaka'daki G20 zirvesinde tekrar görüşmeyi diliyor ve diyalogumuzun daha da artmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Şehriyar İmanbeyli - Erhan Altıparmak

