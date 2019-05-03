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Lavrov ve Pompeo Venezuela'yı görüşecek

Lavrov ve Pompeo Venezuela'yı görüşecek
Lavrov ve Pompeo Venezuela'yı görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında 6 Mayıs’ta gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesinin Venezuela krizi olduğu açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında 6 Mayıs'ta, Finlandiya'da gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesinin Venezuela krizi olduğunu açıkladı. Ryabkov, görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'da yaşanan gelişmelerinde ele alınacağını aktardı. Ryabkov, "Buna ek olarak, Suriye ve Ukrayna ile ilgili görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor ve zaman yeterse, bakanlar ikili ilişkiler konusuna da değinecekler" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 6 Mayıs'ta Finlandiya'da bir araya gelecek.

Şehriyar İmanbeyli

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