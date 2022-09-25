Lazerle göz operasyonu yaptırırken dikkat: 'Kalıcı görme kayıplarıyla sonlanabilir'

Telefon, televizyon, bilgisayar gibi cihazlara uzun süre bakılması, yakın odaklı şekilde ara vermeden çalışılması gibi durumların gözlerde birçok problemleri beraberinde getirebildiği ifade ediliyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi gözde kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan excimer lazer tedavisi de bu alanda öne çıkarken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Yıldırım lazer tedavisine ilişkin bilgiler verdi. Doç. Dr. Yıldırım, lazer uygulamalarının gerekli koşulları sağlayan bireylerde tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bireye uygun olmamasına rağmen yapılan tedavilerin daha büyük problemleri beraberinde getireceğine vurgu yaptı.

“Gözde kırma kusurları da arttı"

Son yıllarda gözlerin ekran maruziyetinin artmasının sağlık sorunlarında artışa neden olduğunu anlatan Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, “Ne yazık ki özellikle son yıllarda teknolojik cihazların hayatımıza girmesi, yakın odaklı çalışmaların artmasıyla birlikte kırma kusurları da arttı. Özellikle genç nüfusta bu gittikçe çoğalıyor. Kırma kusurları aslında sadece uzağı görememekten ibaret değil, farklı tipleri de var. Miyopi, hipermetropi, astigmatizma bu tip durumlarda özellikle uygun hastalarda refraktif cerrahi dediğimiz yani; lazer uygulamalarıyla birlikte genç hastalarda gözlükten bağımsız hale getirebiliyoruz. Burada çok önemli olan konu öncesinde iyi bir değerlendirme yapılması. Ne yazık ki bununla ilgili de toplumda bir duyarlılık oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer gözlükten kurtulmak istiyorsa genç erişkinler veya erişkin hastalarımız öncelikle iyi bir hastanede, yeterli donanıma sahip tecrübeli hekimlerin bulunduğu merkezlerde iyi bir değerlendirmeden geçmeleri gerekiyor. Lazer yapamadığımız durumlarda hastaya da bunları açıklamak ifade etmek gerekiyor” dedi.

"Sıfırlama ameliyatı' tabiri çok doğru bir terim değil"

Gözlerdeki problemlerde lazerle tedavinin her hastaya uygulanamayacağını anlatan Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, “Çok küçük yaşta bu tedavileri önermiyoruz, genel olarak 20'li yaşlardan sonra yaptığımız tedaviler. Bazı sistemik hastalığı olan, bazı göz hastalığı olan durumlarda da ek durumlar varsa onlara da önermiyoruz. Burada bir diğer önemli konu da gözdeki numaranın durmuş olması gerekiyor. Şayet durmamışsa ameliyattan sonra da başarı oranımız düşüyor. Bir yanlış izlenim de aslında herkes buna 'sıfırlama ameliyatı' ismini veriyor. Bu da aslında çok doğru bir terim değil. Lazer cerrahisi uygulayarak sıfırlı değerlere yaklaştırıyoruz onu elde etmeye yönelik adımlar atıyoruz. Excimer lazer uygulamalarını, lazer cerrahilerini uzun zamandan beri başarıyla yapmaktayız. Bu konuda çok teknolojik aletlerimiz ve tecrübeli bir hekim grubumuz bulunmakta. Uygun olan, şifa bulmak, gözlükten kurtulmak isteyen hastaları şayet uygunsalar başarıyla ameliyat ediyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Yıldırım, gözlerde lazerle tedavinin geniş çaplı bir değerlendirmenin ardından yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Ne yazık ki lazere uygun olmayan durumlarda hastaya lazer yapılırsa çok farklı hatta kalıcı görme kayıplarıyla sonlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu anlamda iyi bir değerlendirme yapmak lazım. Hastanın ısrarı burada belirleyici olmamalı. Bu sadece kozmetik bir ameliyat değil, kaldı ki bazen uyguladığımız da yine de hastanın gözlük kullanabileceğini bu riskin olduğunu özellikle belirtmek gerekir. Uygun olmadığı halde farklı merkezlerde, farklı yerlerde yapılması önemli bir halk sağlığı problemini de beraberinde getirir. Bize başvurular yoğun, özellikle gençler arasında miyopi sıklığı arttı. Bu bağlamında bizde hastanemizde haftanın 2 günü excimer lazer ünitemizde başarıyla bu ameliyatları gerçekleştirmekteyiz. Özellikle vatandaşlarımızı teknolojik cihazlarla geçirilen vaktin kısıtlanması, çocukların ekran bağımlılığının azaltılması, yakın odaklı aktivitelerin belirli aralıklarla dinlenilerek yapılması gerektiği vurgusunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı



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