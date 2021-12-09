Lazio Galatasaray Maç Anlatımı

LAZİO 0-0 GALATASARAY
Maç Anlatımı
1'Maç başladı
4' Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.
7' Galatasaray'da Kerem sarı kart gördü.Sarı Kart - Kerem Aktürkoglu
8' Savic'in sağ kanattan içeri kestiği top, Muslera'da kaldı.
10' Luiz Felipe, Diagne'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Luiz Felipe
13' Galatasaray orta sahada pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.
15' Savic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
16' Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Diagne, topu uzaklaştırdı.
20' Pedro'nun ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.
31' Kerem sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza yayında topla buluşan Diagne, topu indirdi ancak istediği vuruşu yapamadan savunma uzaklaştırdı.
35' Kerem'in sağ kanattan içeri ortasında Acerbi, topu uzaklaştırdı.
44' Zaccagni sol kanattan çizgiye indi ve topu kale önüne kesti. Ceza sahasında Immobile'nin şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
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Karşılaşmanın 11'leri
LAZİO: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne