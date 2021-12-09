İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lazio Galatasaray Maç Anlatımı

Lazio Galatasaray Maç Anlatımı
Lazio Galatasaray Maç Anlatımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşıyor.

LAZİO 0-0 GALATASARAY

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

4' Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

7' Galatasaray'da Kerem sarı kart gördü.Sarı Kart - Kerem Aktürkoglu

8' Savic'in sağ kanattan içeri kestiği top, Muslera'da kaldı.

10' Luiz Felipe, Diagne'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Luiz Felipe

13' Galatasaray orta sahada pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.

15' Savic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

16' Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Diagne, topu uzaklaştırdı.

20' Pedro'nun ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

31' Kerem sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza yayında topla buluşan Diagne, topu indirdi ancak istediği vuruşu yapamadan savunma uzaklaştırdı.

35' Kerem'in sağ kanattan içeri ortasında Acerbi, topu uzaklaştırdı.

44' Zaccagni sol kanattan çizgiye indi ve topu kale önüne kesti. Ceza sahasında Immobile'nin şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

-----------------

Karşılaşmanın 11'leri

LAZİO: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.