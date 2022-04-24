Le Pen'den ilk açıklama: 'Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer'

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kaybeden aşırı sağcı Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti kabul eden Le Pen, aldığı oy sayısının zafer olduğunu belirterek, "Ülkenin üzerinde büyük bir özgürlük rüzgarı yükselebilirdi. Seçimler aksini belirledi. Bu gecenin sonucu kendi içinde büyük bir zafer" dedi.

Yasama seçimi için mücadele vereceğini kaydeden Le Pen, "Bu akşam yasama seçimlerinin büyük seçim savaşını başlatıyoruz. Bu savaşı Jordan Bardella ile yapacağım. Ulusal Cephe, nereden gelirse gelsin, Emmanuel Macron'un politikalarına karşı bir araya gelmek isteyen herkesi birleştirmek için çalışacak" ifadelerini kullandı.

Fransız aşırı sağı tarihinin en yüksek oyunu aldı

Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi oyların yüzde 58,20'sini mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, Le Pen ise oyların yüzde 41,80'ini alarak rekor oy sayısına ulaştı.

Anketlere göre aşırı sağ, 13 milyondan fazla oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fransız tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yasama seçimleri haziranda

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Fransa'da 12 ve 19 Haziran tarihlerinde Ulusal Meclis'in üyelerini seçmek için yasama seçimi gerçekleştirilecek.

Melike Yazır