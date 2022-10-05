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Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor

Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan Muhammed Mücteba, 3 yaşında başladığı sarımsak yeme alışkanlığını 6 yıldır bırakamıyor. Her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketen Muhammed Mücteba'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Mücteba Köylü, her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketiyor. 3 yaşından beri sarımsakları leblebi yer gibi yiyen Muhammed Mücteba, okula, tatile, arkadaşları ile oynamaya giderken bile yanında Taşköprü sarımsağını taşıyor. 3 yaşından beri her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.. 6 yıldır sarımsak tüketen Muhammed Mücteba, sarımsak bulamadığı zaman da ağlıyor. Her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba'nın alışkanlığından vaz geçemediğini belirten ailesi, Muhammed'in 9 yaşına kadar da hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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