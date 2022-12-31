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Lebron James'den double-double

Lebron James'den double-double
Lebron James'den double-double

NBA’de Los Angeles Lakers deplasmanda karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks’ı 130-121 mağlup etti ve bu sezon 15. galibiyetini aldı. Lakers'ta yıldız basketbolcu LeBron James, Hawks karşısında 47 sayı, 10 ribaund ve 9 asist ile double double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Philips Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 130-121'lik skorla mağlup etti ve bu sezon 36. maçında 15. galibiyetini elde etti. Müsabakanın tamamında parkede kalan LeBron James, 47 sayı, 10 ribaund ve 9 asist ile double-double yaparken, Thomas Bryant da 19 sayı, 17 ribaund ve 1 asist ile oynadı. Hawks'ta ise Trae Young 29 sayı, 8 asist ve 3 ribaund, Dejounte Murray da 20 sayı, 9 asist ve 7 ribaund ile mücadele ederken, mağlubiyete engel olmadı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 100 - Washington Wizards: 119
Atlanta Hawks: 121 - Los Angeles Lakers: 130
Toronto Raptors: 113 - Phoenix Suns: 104
Milwaukee Bucks: 123 - Minnesota Timberwolves: 114
Chicago Bulls: 132 - Detroit Pistons: 118
New Orleans Pelicans: 127 - Philadelphia 76ers: 116
Denver Nuggets: 124 - Miami Heat: 119
Sacramento Kings: 126 - Utah Jazz: 125
Golden State Warriors: 118 - Portland Trail Blazers: 112

Enes Gümüş
 

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