Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, LEEP ve konizasyon işlemi sonrası gebelik süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Selman Laçin, "HPV enfeksiyonlarının artışıyla Smear testi ile taramanın yaygınlaşması sonucunda rahim ağzı kanserleri ve öncü sorunların erken teşhisini sağlıyor” dedi.

Kansere yol açabilecek hücresel değişimlerin CIN 1-3 olarak sınıflandırıldığını açıklayan Prof. Dr. Selman Laçin, rahim ağzındaki "Bu istenmeyen değişimler rahime büyüteçle bakılması ve biyopsi alma yöntemi ile belirlenmektedir. Rahim ağzındaki hücresel değişimlere göre tedavi yöntemleri de farklılık gösterebildiğini ve konizasyon yöntemi ile bu değişimlerin hem detaylı tanısını konmakta hem de hastalıklı bölge çıkarılarak tedavi sağlanmaktadır. Bu tedavi yöntemi ancak çok erken dönemde yakalanan sorunlar için mümkün olabiliyor" dedi.

"LEEP işlemi derin yapılır ve tekrarlanırsa doğal gebelik oluşma ihtimali azalır"

Hasta LEEP ameliyatından sonra aynı gün ayağa kalkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Selman Laçin, "İşlem genel anestezi altında yapıldığı için 1-2 saatlik bir dinlenme periyodunun ardından hasta sosyal yaşantısına dönebilir. LEEP ameliyatından sonra yaklaşık olarak 4-6 haftalık bir iyileşme süreci var. İşlem genel olarak küçük ve basit bir müdahale olmasına karşın derin bir şekilde yapılırsa veya tekrarlanması gerekirse rahim ağzının anatomik yapısı bozulabileceğinden dolayı doğal gebelik oluşma ihtimali azalabilir. Bu durumda aşılama veya tüp bebek tedavileri ile gebelik kolayca olabilir, hatta konizasyon işlemi geçiren kadınların gebeliklerinin erken doğum açısından yakın takipte olunmasının da faydalı olabileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Konizasyon işlemi sonrası erken doğum riskine dikkat"

Prof. Dr. Selman Laçin, konizasyon işlemi geçiren kadınların ikiz gebe kalması durumunda erken doğum riskinin daha da arttığını ifade ederek, "Dolayısıyla bu kadınlara Tüp Bebek tedavisi yapılırsa şartlar uygun olsa dahi ikiz gebelik oluşmaması açısından mümkünse tek embriyo transferi planlanması gerekir. Konizasyon yapılmasına neden olan durumun tekrarlayıp tekrarlamadığını görmek için 2 yıl süreyle 3-4 ayda bir pap-smear testinin yapılmasının son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.