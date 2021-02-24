Lego oyuncaklar çocukların hayal gücünü geliştiriyor

Lego oyuncakları, yapısı itibariyle tuğla şeklindeki parçaların, oyuncağın üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar sayesinde uyumlu parçaların birbirine kenetlenmesiyle ortaya çıkan oyuncağın adıdır. Lego oyuncağının tarihsel sürecine baktığımızda, ilk lego oyuncağının ahşaptan yapıldığı bilgisini öğrenebiliriz. Zaman içerisinde üretiminde kullanılan malzeme farklılaşsa da lego oyuncağında mantık hep aynıdır. Birbirinden bağımsız ancak birbirine uyumlu parçaları, oyuncağın üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılara kendi fikriniz doğrultusunda takmaktır. Kolayca takılıp sökülebilen yapısı sayesinde lego oyuncakları, çocuklar için uğraşsız ve keyifli hale gelir.

Lego oyuncağı, farklı boyutlu parçalardan oluşur. Ancak parçalar şekil olarak farklı boyutlarda olsa da her bir parçanın üzerinde girintiler ve çıkıntılar bulunur. Bu girintili ve çıkıntılı yapı lego parçalarını birbirine sabitler. Kolay takılıp sökülebilme özelliği sayesinde lego oyuncaklarıyla oynayan çocuklar, birçok farklı şekli ortaya çıkartabilir ya da istemediği bir kısım olduğunda lego oyuncağını sökerek değiştirebilir. Lego oyuncaklarının farklı boyutlu yapılarının yanı sıra lego parçaları farklı renklerde üretilmektedir. Lego setinde bulunan lego parçaları farklı renk alternatifleri sayesinde hem çocukların ilgisini çeker hem de birleştirilen parçalar renkli bir görseli oluşturur.

Lego oyuncakları çocukların zihinsel gelişimini destekleyen bir yapısı vardır. Farklı parçacıklar bir araya gelerek bir figürü oluşturmaya çalışır. Oluşturulan bu figür aynı zamanda çocuğun kreatif düşünmesini de sağlar. Lego oyuncağı ile oynayan çocuklar, belli bir figürü taklit etmeye çalışabilir ya da rastgele birleştirdiği parçalarla yeni bir figür de oluşturabilir. Oluşturduğu figürü anlamlandıran ve daha sonra bu figürü isimlendirerek hayatındaki bir şeyle bağdaştıran çocukların farklı düşünmesini sağlayabilir. Lego oyuncaklarının bu özelliği sayesinde, lego oyuncağı ile oynayan çocuklar hayal gücünü ve farklı düşünme tekniklerini geliştirirler.

Lego oyuncaklarının parça sayısı, yaş aralığına göre azalıp artabilir. Lego oyuncakları için önerilen yaş aralığı, 2 yaş ve üstü için uygundur. Düşünce temelli bir oyun olduğu için 2 yaş ve altı çocukların zihinsel gelişimleri açısından lego oyuncaklar uygun değildir. Ancak 2 yaş ve üstü çocukların hem farklı düşünebilme yetisi hem de motor becerilerindeki gelişimi, çocukların lego oyuncaklarıyla oynaması için uygundur. Çocuğun yaşı büyüdükçe, lego oyuncağının parça sayısını yükseltebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte lego oynadığınızda, nasıl farklı ve özgün düşünebildiğini gözlemleyebiliyorsunuz.

Kaynak : Lego oyuncakları