Leicester City duvara çarptı

Sezonun başlamasından itibaren, tüm otoriterlerce sezonu Liverpool'un mu yoksa Manchester City'nin mi zirvede bitireceği tartışılırken, yaptığı süpriz çıkışla ve galibiyet serileriyle dikkatleri üzerine toplayan Çağlar'lı Leicester City, son 2 maçta adanın devleriyle karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta son şampiyon Manchester City'e 3-1 mağlup olan Brendan Rodgers'ın öğrencileri, bu hafta da ligin en formda takımı Liverpool'a 31 ve 74'te Roberto Firmino'nun, 72'de James Milner'ın penaltıdan ve 78. dakikada Trent Alexander-Arnold'un attığı gollerle sahasında 4-0 mağlup oldu.

İlk dakikalardan itibaren Leicester City sezonun başından bu yana en iyi olduğu yer olan savunmada, zaaflar ve basit hatalar yaparken topu ileriye taşımada da ciddi sorunlar yaşadı. Santradan itibaren Leicester yarı alanına yerleşen ve sürekli önde baskı uygulayan Klopp'un öğrencileri, Jamie Vardy ve Maddison gibi Leicester'ın en önemli hücum kozlarının da etkili olmasını önledi.

'Leicester Duvarı' devlere dayanamadı

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve Jonny Evans ikilisiyle dünyanın en iyi forvetlerinin geçemediği 'Leicester Duvarı' son 2 maçta Machester City ve Liverpool'a karşı aynı başarıyı gösteremedi. Öyle ki 17 haftada sadece 11 gole izin veren Leicester City bu 2 maçta kalesinde 7 gol gördü.

Bu sonuçla birlikte tilkiler son şampiyonun 1 puan önünde ikinci sıradaki yerini korurken, lider Liverpool ile de arasındaki puan farkının 13'e çıkmasına engel olamadı.

Fatih Burak Yıldırım