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Leinster Evi'nde fare paniği

Leinster Evi'nde fare paniği
Leinster Evi'nde fare paniği

İrlanda’nın ulusal parlamentosu olan Oireachtas’a ev sahipliği Leinster Evi’nde görülen fare binayı kapattırdı.

İrlanda'nın ulusal parlamentosu olan Oireachtas'a ev sahipliği Leinster Evi'nde ana muhalefet partisi Fianna Fail'in lideri Micheal Martin tarafından binada görülen fare paniğe neden oldu. İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan bina 1 saat kapalı kalırken, farenin İrlandalı politikacılar arasında paniğe neden olduğu belirtildi. Farenin binayı yenileme ve inşaat çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan girmiş olabileceği belirtiliyor. 

1815 yılında Royal Dublin Derneği tarafından satın alınan binayı hükümet 1924'de meclis kullanımı için satın aldı. Tarihi binada 1 yılı aşkın süredir restore çalışmaları sürüyor.  

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