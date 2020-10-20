Leipzig Başakşehir Canlı Anlatım

LEİPZİG 2-0 BAŞAKŞEHİR

CANLI ANLATIM

31' Vısca gole yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Visca topla birlikte içeri sokuldu, önünü boşaltıp çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Gulacsi'den dönen topa Berkay kafayı vurdu ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

30' Medipol Başakşehir'de Caicara'nın yerine Berkay Özcan oyuna girdi.

20' Kendi yarı alanında paslaşan Başakşehir'de Epureanu topu kaybetti. Poulsen hemen yanındaki Nkunku'yu gördü, o da ceza alanına sarkan Angelino'ya gönderdi. Angelino sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ikinci kez Başakşehir ağlarına yolladı: 2-0Gol - Angeliño

16' Kevin Kamp'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Angelino, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Mert'in solundan ağlara gitti.

13' Yine etkili geldik! Sağ kanattan Rafael'in ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

8' Tehlikeli geldik! Başakşehir kontra atakla etkili oldu. Sağ kanattan hızla ilerleyen Visca içeri girerken pasını çıkardı, gerilerden gelen Crivelli istediği dokunuşu yapamayınca top kalecide kaldı.

4' Leipzig gole yaklaştı! Leipzig etkili geldi. Sağ kanattan yine Mukiele ortaladı, arka direkte Angelino'nun dokunuşunda Caicara'ya çarpan topu Mert iki hamlede kontrol etti.

2' Leipzig maça baskılı başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mukiele'nin ortaladığı top kaleci Mert'te kaldı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Leipzig-Başakşehir ilk 11'leri!

Leipzig ilk 11'i: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen

Başakşehir ilk 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli