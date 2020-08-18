Leipzig PSG Canlı İzle| Leipzig PSG Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Korona virüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final karşılaşmaları Portekiz'in başkenti Lizbon'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 4'e iki Alman, iki Fransız ekibi kaldı.İlk yarı final maçında RB Leipzig ile Paris Saint-Germain bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise Lyon ile Bayern Münih, 19 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de mücadele edecek

Leipzig PSG nasıl canlı izlenir?

Leipzig PSG maçını bu akşam aat 22.00'den itibaren beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1'in ortak canlı yayınıyla izleyebilirsiniz.

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