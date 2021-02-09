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Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok

Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok
Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok

Fenerbahçe’nin Uruguaylı stoperi Lemos, Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla takımını Fatih Karagümrük deplasmanında yalnız bırakacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında sarı-lacivertli futbolcu Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 42. dakikasında Başakşehir atağında Deniz Türüç, Lemos'un müdahalesi sonucu yerde kalmıştı. Daha sonrasında gelişen atakta Başakşehir Fernandes ile 1-0 öne geçerken, hakem Aydınus, Lemos'u 43. dakikada sarı kartla cezalandırdı. VAR'ın uyarısıyla tekrar pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal ederek Uruguaylı stoperi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

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