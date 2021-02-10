Lemos, PFDK'ya sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Başakşehirli Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışına atılan sarı-lacivertlilerin savunmacısı Lemos, tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konu hakkında şu açıklama yapıldı:

“Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Paolo Maurıcıo Lemos Merladett'in 09.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”