Lens ve Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da haftanın futbolcusu olmaya aday

Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları dün oynandı. UEFA, Beşiktaş'ın 2-0 geriye düşüp 3-2 kazanmayı başardığı Sarpsborg maçında, siyah-beyazlı ekibin iki golünde imzası bulunan Lens'i haftanın futbolcusu olmaya aday gösterdi.

Listede aynı zamanda Milan'ın deplasmanda Dudelange'ı 5-2 yendiği karşılaşmada İtalyan ekibinin üçüncü golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu da yer alıyor.

Chelsea'nin golcüsü Olivier Giroud ile Sporting Lizbon forması giyen Bruno Fernandes de UEFA'nın diğer adayları arasında bulunuyor.

Uygar Aydın