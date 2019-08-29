Leo bebek taburcu oldu!

9 Ağustos Cuma sabahı saat 09.00'da İzmir'de bir özel hastanede dünyaya gelen Leo bebek ilk 5 saatte herhangi bir şikayeti yok iken, daha sonra morarması fark edilmiş, ardından yapılan Pediatrik Kardiyoloji değerlendirilmesi ile ‘Büyük Arterlerin Trans Pozisyonu' teşhisi konulmuştu. Leo bebeğin İzmir'de ilk medikal tedavisi başlanarak, açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli aynı gün gerçekleştirilmişti. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kabul edilen bebek Leo yoğun bakım ünitesine alınmış, tetkiklerin ve ameliyat hazırlıklarının tamamlanması sonrasında ideal şartlarda “Arteriyel Switch" (her iki damarın kesilerek yerlerinin düzeltilmesi) ameliyatı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından 15 Ağustos günü başarıyla gerçekleştirilmiş, takip ve tedavi süreci yürütülmüştü. Ameliyatın ardından Leo bebek, 5 günlük yoğun bakım ve ardından servis takibinin ardından bugün taburcu edildi.

Leo bebeğin babası Onur Dalgıç, "Leo bebeğimizin takip ve tedavi süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen, sürecimizi titizlikle takip eden Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Hastane Başhekimi Sayın Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali'ye, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Ceyran ve Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile tüm bu süreçte bize çok yakın davranan tüm sağlık personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ailece evimize dönmenin mutluluğunu yaşamamıza vesile olan tüm sağlık çalışanlarına ve bize destek verenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Ülkemiz doktorları bir çocuğu daha hayata döndürdü, sonsuz şükranlarımızla.” dedi.