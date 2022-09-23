Leo Dubois: 'Galatasaray'a oynamaya ve şampiyonluk kazanmak için geldim'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois, basına açık yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Sezon başında sakatlık yaşadığını hatırlatan Dubois, "Bu sakatlık da biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde 100 olarak geri döndüm ve takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak da iyi olduğumu düşünüyorum. Oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın











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