LEOPARD 2'lerde ASELSAN sistemleri

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının gelecek dönem ihtiyaçlarına cevap vermek üzere envanterde bulunan Leopard 2A4 tanklarının milli imkânlar kullanılarak geliştirilmiş sistemler ile teçhiz edilerek modernize edilmesine yönelik başlatılan TİYK-Leopard 2A4 Projesinin ana yüklenici sözleşmesi 2022 yılı sonunda SSB ile BMC Otomotiv A.Ş. firması arasında imzalanmıştı.

11 Mayıs 2023 tarihi itibarı ile imzalanan ve ASELSAN'ın tank görev sistemlerinden sorumlu ana alt yüklenicisi olarak görev aldığı sözleşme kapsamında TİYK-Leopard 2A4 Projesi tank görev sistemlerinin BMC Otomotive teslimi ve ilgili hizmetler yer alıyor.

Proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen ve ALTAY Projesi kapsamında da yer alan tank görev sistemlerinin Leopard 2A4 tanklarına da entegre edilerek envanterdeki Leopard 2A4 tanklarına da ALTAY tankındaki kabiliyetlerin kazandırılması amaçlanıyor.

ASELSAN tarafından sözleşme kapsamında Tank Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Aktif Koruma Sistemi ve Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi sağlanacak.

Sözleşmede kapsamlı bir Entegre Lojistik Destek Hizmetleri paketi de yer alırken, bu kapsamda sağlanacak yerinde bakım onarım desteği ile kritik öneme sahip ürünlerin yüksek seviyede göreve hazır olmaları mümkün olacak.

Musa Enes Aksakal

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