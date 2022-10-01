Letonya'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında

Kuzey Avrupa ülkesi Letonya'da halk, bugün parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu ülkede 1.5 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunurken, seçmenlerin çoğunun kararsız olduğu belirtiliyor. Oy verme işleminin Türkiye saatiyle 07.00'de başladığı ülkede sandıklar 20.00'de kapanacak. Parlamentodaki 100 sandalye için 19 partiden yaklaşık bin 800 adayın yarıştığı seçimlerde adayların en yaşlısı 92, en genci ise 21 yaşında. Söz konusu 19 partiden sadece 8'inin 100 sandalyeli parlamentoya girebilmek için yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor.

Ebru Orhan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.