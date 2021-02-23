Letonyalılar, buz tutan gölde balık tutmanın keyfini çıkarıyor

Baltık Denizi'nin doğu kıyısında yer alan Letonya'da son 7 yılın en soğuk kış mevsiminin yaşanması, ülkede birçok göl ve nehrin kalın buzlarla kaplanmasına neden oldu. Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde faaliyetlerde bulamayan halk, bu durumu fırsata çevirerek soluğu donan göl ve nehirlerin üzerinde aldı. Levrek, turna balığı, yayın balığı, çipura ve alabalık gibi çeşitli balıkların bulunduğu çok sayıda nehir ve göle sahip olan ülkede halk, yanına balıkçılık malzemelerinin yanı sıra bazı basit atıştırmalıklar ve içecekler alarak buzulların üzerinde balık tuttu.

Öte yandan Letonya'da balıkçılık için sıkı düzenlemeler uygulanıyor. Her amatör balıkçının 3, 6 veya 12 aylık bir balıkçılık lisansı alması zorunlu tutuluyor. Aynı zamanda ülkede kış balıkçılığının yapılabilmesi için buz tabakasının yeterli kalınlığa ulaşması gerekiyor. Vatandaşların, buzun en az 10 santim kalınlığa ulaştığında üzerine basmalarına izin veriliyor. Ayrıca, balıklara üreme şansı tanımak için, Mart ayından Haziran ayına kadar av yasağı uygulanıyor. Olta balıkçılığı içinse yakalanan balıkların uzunluğu için bazı kurallar uygulanıyor. Kurallar kapsamında balıkçıların, tüm küçük balıkları suya geri bırakması zorunlu tutuluyor. Küçük balıkların suya geri bırakılmaması durumunda ise balıkçılara, büyük miktarda para cezaları uygulanıyor.

Donmuş suların üzerinde balık tutmaya gelen vatandaşlardan biri olan Vladimir Kovalchuk, "Çocukluğumdan beri balık tutuyorum. Bu heyecan verici bir hobi ve benim de hoşuma gidiyor. Ama benim için asıl önemli olan balık değil balık tutmanın verdiği keyif. Bakın, bugün ne kadar güzel, harika bir gün. Birkaç balık tutmak çok hoş olurdu ama bugün yemi yemiyorlar gibi görünüyor" dedi.