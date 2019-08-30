Levent Eriş: '2-2'den sonra bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik belki maçı kazanacaktık'

TFF 1. Lig'in 3'üncü hafta müsabakasında Osmanlıspor'a konuk olan Adanaspor, iki kere geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılan Adanaspor Teknik Sorumlusu Levent Eriş, “İki devreli müsabaka yine. Yine geriye düştüğümüz bir müsabaka ama bu sefer çok erken bir süreçte eksik kaldık. İlk devresi hiç bize yakışmayan bir mücadele oldu. Geldiğimiz bu süreçte ilk devrede isteklerimizin hiçbiri olmadı. Tabii ki, birçok nedenleri var. Oyuncularımın bazılarının henüz hazır olmaması da en büyük nedenlerden. Maalesef takıma sonradan katılmalar, kampta bireysel anlamda iyi çalışmamaları bazen böyle eksikliklere neden oluyor. Birinci yarıyı hem sayısal bazda hem oyunsal anlamda eksik oynadık. İkinci devre yapmamız gerekenleri yaptık tüm riskleri aldık. İki santrafora döndük. Orta sahayı üçledik ve iki kuvvetli santraforumuzla maçı değiştirmeye çalıştık. Bunda başarılı olduk. 2-2'den sonra bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik belki maçı kazanacaktık. Osmanlıspor takımında da son derece başarılı oyuncular var. Bireysel anlamda da 4-5 tane kreatif oyuncu mevcut. Zor bir müsabakaydı ama zorluğu bizim sayısal eksikliğimiz ve ilk devredeki yapamadıklarımızdandı. Neticede buraya kadar bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızın yüzünü eğmedik. Onlara mağlubiyet yüzü göstermeden birazcık da olsa ödüllendirmeye çalıştık. Elbette kazanmayı çok isterdik” ifadelerini kullandı.

Emin Kuvat - Cem Geçim

