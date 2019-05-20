İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Levent Şahin: 'Bu tarifi olmayan bir mutluluk'

Levent Şahin: 'Bu tarifi olmayan bir mutluluk'
Levent Şahin: 'Bu tarifi olmayan bir mutluluk'

Galatasaray Futbol A Takım Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, “Zorlu bir sezon oldu bizim için. Zorlu bir süreçten geçtik. Bu sezonu iki kupa ile kapatmak inanın bizler için tarifi olmayan bir mutluluk” dedi.

Medipol Başakşehir mücadelesinin 79. dakikasında hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderilen Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonu basın toplantısına katılamadı. Maç sonu sarı-kırmızılı takımda A Takım Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, değerlendirmelerde bulundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kupa almanın çok özel olduğunu belirten Şahin, “Türkiye ve Türk halkı için bu özel günde kupa almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zorlu bir sezon oldu bizim için. Zorlu bir süreçten geçtik. Bu sezonu iki kupa ile kapatmak inanın bizler için tarifi olmayan bir mutluluk. Buradan emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Önümüzdeki hafta sezon bitiyor. Yarış içinde bulunan diğer takımlara da teşekkür ediyoruz” dedi. Şahin, bir basın mensubu Abdullah Avcı'nın Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalarda ve soyunma odası koridorlarında yaşananlarla ilgili sorduğu soruya ise, “Bizim görmediğimiz şeyler oldu sanırım. Yorum yapmayacağım” cevabını verdi.  

Güven Mert Ercan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İzmir Köfte Tarifi

İzmir Köfte Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.