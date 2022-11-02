Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi

Son dönemlerde Merkez Mahallesi'ndeki iş yerlerine dadanan bir hırsız nedeniyle esnaf zor anlar yaşıyor. Manav, market, çiğ köfteci, tatlıcı ve restoran ayırt etmeyen hırsız, gece girdiği iş yerlerini adeta talan ediyor. Demir levye ile işletmelerin kapılarını açan hırsız güvelik kameralarına rağmen rahat tavırlarıyla da dikkati çekiyor.

"Bu kişi bulunsun"

Manav işiyle uğraşan Ramazan Çınar, "Hırsız saat 03.00 sıraları dükkana girmiş. Sabah eşim dükkanı açmaya geldi. Ondan sonra beni aradı. 'Gece sen dükkana geldin mi' dedi. Gelmediğimi söyledim. Eşim kamera kaydına bakınca yaklaşık 25 yaşlarında bir kişinin önce levye ile kapıyı zorladığını ve içeri girdiğini görüyor. Kasada bir miktar paramı almış ve gitmiş. Ertesi gün de markete ondan sonra restorana girmiş. Artık bir dur diyelim, bu kişi bulunsun artık" dedi.

Mehmet Demirci

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