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Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi

Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi
Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde elindeki levyeyle iş yerlerine dadanan hırsız, esnafı canından bezdirdi. Levye ile işletmelerin kapısını açan hırsız, güvenlik kameralarına aldırmadan kasaları boşalttı. Sadaka kutularına kadar çalan hırsızın 4 ayrı iş yerini soyduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi - Tıkla İzle

Son dönemlerde Merkez Mahallesi'ndeki iş yerlerine dadanan bir hırsız nedeniyle esnaf zor anlar yaşıyor. Manav, market, çiğ köfteci, tatlıcı ve restoran ayırt etmeyen hırsız, gece girdiği iş yerlerini adeta talan ediyor. Demir levye ile işletmelerin kapılarını açan hırsız güvelik kameralarına rağmen rahat tavırlarıyla da dikkati çekiyor.

"Bu kişi bulunsun"

Manav işiyle uğraşan Ramazan Çınar, "Hırsız saat 03.00 sıraları dükkana girmiş. Sabah eşim dükkanı açmaya geldi. Ondan sonra beni aradı. 'Gece sen dükkana geldin mi' dedi. Gelmediğimi söyledim. Eşim kamera kaydına bakınca yaklaşık 25 yaşlarında bir kişinin önce levye ile kapıyı zorladığını ve içeri girdiğini görüyor. Kasada bir miktar paramı almış ve gitmiş. Ertesi gün de markete ondan sonra restorana girmiş. Artık bir dur diyelim, bu kişi bulunsun artık" dedi.

Mehmet Demirci

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