Lewis Hamilton: 'Mevcut sözleşmem son anlaşmam olabilir'

7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, kariyer planlamasına yönelik açıklamalarda bulundu. Hamilton, “37 yaşındayım ve hala biraz yolum var ancak 40'lı yaşlarda F1'de olmayı planlamıyorum. Mevcut sözleşmem, Mercedes'le son anlaşmam olabilir” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Abu Dhabi'de gerçekleşen son yarışta 8. dünya şampiyonluğunu elinden kaçırarak Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaptıran İngiliz pilotun Mercedes ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecek.