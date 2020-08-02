Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü yarışında da Mercedes-AMG Petronas zirveyi kimseye bırakmadı. Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, baştan sona kontrol ettiği yarışı ilk sırada tamamladı. Mücadeleye 2. cepten başlayan Valtteri Bottas ise son iki turda yaşadığı sıkıntı nedeniyle mücadeleyi 11. sırada noktaladı. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Hamilton, mücadeleyi hep kontrol etti. Yarış boyunca zirveden hiç inmeyen Britanyalı pilot, son turda lastiği patlasa da bu sezon üst üste 3. yarış birinciliğine ulaştı. Takım arkadaşı Bottas da ikinci sırada başladığı yarışı son iki tura kadar aynı basamakta götürdü. Bu anda lastiği patlayan Bottas, mücadeleden 11. sırada ayrıldı.

Britanya Grand Prix'si sonrasında Lewis Hamilton 88 puanla pilotlar sıralamasındaki liderliğini korurken Valtteri Bottas da 58 puanla kalarak ikinci basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 146 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun beşinci yarışı 9 Ağustos'ta yine Silverstone Pisti'nde koşulacak.