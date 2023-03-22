Leylek ölümlerini azaltmak için elektrik direklerine özel yuvalar taktılar

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bulunan Cuma Ovası'nda elektrik çarpması veya yangınlar nedeniyle telef olan leylekler için Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş (YEDAŞ) ve Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Evrim Sönmez tarafından proje yürütülüyor. 2022 yılında başlayan proje ile ilk olarak Cuma Ovası'nda 56 leylek yuvası takip edildi. Bu yuvalarda 130'un üzerinde yavru üredi. Yaşanan ölümler sonucunda ise yaklaşık 100 yavru göç etti. Yavru ölümlerinin elektrik direklerinden ve yaşanan diğer olaylardan kaynakladığını düşünen lise görevlileri ve Doç. Dr. Öğretim Üyesi Evrim Sönmez durumu YEDAŞ ile paylaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda elektrik direklerine YEDAŞ ekipleri tarafından leyleklerin tellerden etkilenmeyecekleri şekilde özel platformlar takıldı.

Furkan Abrek Ünal

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