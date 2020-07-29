Leylekler elektrik direklerini 30 yıldır mesken tutuyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Gölpınar ve Değirmendere gibi kırsal mahallelere gelen leylekler, 30 yıldır elektrik direklerine yuva yapıyor.

Göksun Belediye Başkanı Coşkun Aydın, “Bölgemizin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kesiştiği bir noktadayız. Leylekler bizim bu bölgemize güneyden gelip kuzeye doğru yol alırlar. Leylekler aynı zamanda birkaç ay da burada kalıp elektrik direklerinde konaklarlar” dedi.

Leyleklerin sesini duyduklarında mutlu olduklarını ifade eden Muhsin Akar, “Leyleklerimiz havaların ısınmasıyla buraya gelir ve soğuduğu zaman güneye doğru göç ederler. Leylekler benim de bahçemin içindeki direkte mevcut ve yaklaşık 30 yıldır buraya gelirler. Leyleklerin ötme sesini duymak bile bizlere mutluluk veriyor” dedi.

Muhammet Özer - Halil Ulubey