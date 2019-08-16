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Leylekler İstanbul semalarında

Leylekler İstanbul semalarında
Leylekler İstanbul semalarında

Yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. İstanbul’da adeta görsel şölen gerçekleştirerek göçe başlayan leylekler görüntülendi.

Leylekler İstanbul semalarında - Tıkla İzle

Her yıl Mart ayının son günlerinde Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve bu hareketleriyle 'baharın müjdecisi' olarak da bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala, daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk başladı. Leyleklerin İstanbul semalarında göçe başladığı anlar ise görüntülendi. Ataşehir'de yüzlerce leyleğin ahenkle aynı yöne kanat çırpmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluştu. O anlarda da vatandaşlar telefonlara sarılıp leyleklerin İstanbul semalarından göçünü görüntüledi.  

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