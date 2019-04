Her yıl Nisan veya Mayıs aylarında Kars'a göç eden leylekler kente gelmeye başladı. Kümbetli köyünde yuvasını yapan leylek, karnını da köylülerin hayvanlarına verdiği yiyecekle doyuruyor. Leyleğin her yıl köylerine geldiğini belirten vatandaşlar, leylekleri köylerinde koruduklarını kaydettiler.

Her yıl bahar mevsiminde Kümbetli köyüne gelen leylekler, havaların soğuması ile sıcak bölgelere göç ediyor.

Işık Çapanoğlu