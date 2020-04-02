Leylekler yuvalarını kurmaya başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler geçen sene konakladıkları yuvalarını bulduktan sonra onarıp, eş tutmaya başladı. Eş tutan leyleklerin yavruları 1 ay sonra yumurtalarından çıkacaklar ve annelerinin yanında yaşamlarını sürdürecekler. Leylekler, 1 Eylül'den itibaren deltadan ayrılarak Güney Afrika'ya göç edecekler. Türkiye, leylek popülasyonunda dünyada ikinci sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye'de birinci sırada bulunuyor.

Bafra'nın Doğan Mahallesi'nde “Leylek Köyü” diye adlandırılan yuvalara nisan ayında gelip üreyen leylekler, ağustostan sonra göç ediyor. Bu dönemde bölgeye turistler ve kuş gözlemcileri de yoğun ilgi gösteriyordu. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, kuşların doğal ortamlarında rahatsız edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor. Mayıs ayında yumurtalarından çıkacak yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 15 kuş türü gözlemlendi

356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge araç girişine kapatılmıştı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kuş Cenneti'nde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i gözlemlenmişti.

Erdi Demür-Ahmet Şükrü Uluçay

