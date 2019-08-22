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Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi
Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Ümraniye'de göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi. Göçlerine yağmur molası veren leylek sürüsü havadan görüntülendi.

Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı. Binaların çatısına konan onlarca leylek yağmurun dinmesini bekledi. Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi görenleri mest etti. Öte yandan Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için nöbet tuttu. Zabıta ekipleri, apartmanın etrafında leylekler için bekledi.

Göçe yağmur arası vererek çatıda bekleyen leylek sürüsü drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde onlarca leylek çatıda bekliyor. Leyleklerin rahatsız olmamaları için zabıta ekipleri nöbet tutuyor. Leyleklerin çatıda beklediği anlar görenleri mest etti.  

Zeki İpek

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