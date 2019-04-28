Leyleklerin yarım asırlık yuvası

Çetin geçen kış mevsiminin ardından bahar geldi. Baharın gelmesiyle birlikte doğa renklendi, sıcak iklimi seven göçmen kuşlar da yerlerine dönmeye başladı. Elazığ'ın merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi sınırlarında da birçok leylek yerini aldı. Nisan yağmurlarının aralıklarla devam etmesine rağmen dönüş yapan leylekler, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. 1970 yılında bölgeye enerji verilmesi için dikilen direkte bulunan yuvaya da leylekler gelerek yerini aldı. Yöre sakinleri, direğin 1970 yılında yapıldığını, o yıl leyleklerin gelerek yuva yaptığını, ardından da her yıl aralıksız olarak burada gelip yazı geçirdiğini aktardı.

Yaklaşık 50 yıldır her sene aynı tarihlerde iki tane leyleğin geldiğini belirten 66 yaşındaki Salih Doğan, “Bu direkler dikildi ve aynı senede buraya gelip yuvayı yaptılar. Her sene iki tane yavru doğuyor. Sonbaharda gidiyor, gelecek sene yine iki tane leylek geliyor. Leylekler ,1970 yılından beri yaklaşık 50 senedir burada" dedi.

Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak

