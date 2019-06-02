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LGS 2019 Soru Ve Cevapları AÇIKLANDI! LGS 2019 Sonuçları Açıklanma Tarihi İŞTE BURADA YER ALIYOR

LGS 2019 Soru Ve Cevapları AÇIKLANDI! LGS 2019 Sonuçları Açıklanma Tarihi İŞTE BURADA YER ALIYOR
LGS 2019 Soru Ve Cevapları AÇIKLANDI! LGS 2019 Sonuçları Açıklanma Tarihi İŞTE BURADA YER ALIYOR

LGS 2019 soru ve cevapları açıklandı. 2019 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?.Sınava giren adaylar bu soruların cevaplarını merak ediyorlar. İşte bütün bu soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz...

2019 LGS sınavına giren adaylar büyük bir merak içerisinde LGS 2019 soru ve cevapları açıklandı mı! sorusunun cevabını merak ediyordu. Meraklı soruların cevabı 2 Haziran itibari ile son buldu. LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı " meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Konu ile ilgili detayları burada bulabilirsiniz...

2019 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Soru ve Cevaplar Henüz yayınlanmadı ancak LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

LGS 2019 Yorumları |2019 LGS soruları zor muydu, kolay mıydı?

2019 LGS Yorumları |2019 LGS soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte tüm detaylar

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLUYOR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

 ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

 f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

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