LGS 2019 Yorumları |2019 LGS soruları zor muydu, kolay mıydı?

LGS 2019 sınavının sona ermesi ile birlikte sınava giren öğrenciler sınav yorumlarını internet üzerinden paylaşmaya başladı. İşte sosyal medya'da yer alan LGS 2019 Yorumları...

SOSYAL MEDYA'DA YER ALAN 2019 LGS YORUMLARI

Sayısaldan çıkanların mutluluğu yüzlerinden okunuyor

Herkese mat zor gelmiş bana da fen zor geldi matta boşum yok

Hem sözel bölüm hem de sayısal bölüm oldukça kolaymış öğrencilerimin söylediklerine göre .

Sınavımıza girdik hayırlısıyla iyi bir sonuç bekliyoruz

Matematik yine belirleyeci olacak