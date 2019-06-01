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LGS 2019 Yorumları |2019 LGS soruları zor muydu, kolay mıydı?

LGS 2019 Yorumları |2019 LGS soruları zor muydu, kolay mıydı?
LGS 2019 Yorumları |2019 LGS soruları zor muydu, kolay mıydı?

LGS 2019 Yorumları, LGS soruları zor muydu, kolay mıydı? LGS soruları nasıl? LGS soruları yorumları 1 Haziran 2019’da sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor.İşte detaylar...

LGS 2019 sınavının sona ermesi ile birlikte sınava giren öğrenciler sınav yorumlarını internet üzerinden paylaşmaya başladı. İşte sosyal medya'da yer alan LGS 2019 Yorumları...

SOSYAL MEDYA'DA YER ALAN 2019 LGS YORUMLARI

Sayısaldan çıkanların mutluluğu yüzlerinden okunuyor 

Herkese mat zor gelmiş bana da fen zor geldi matta boşum yok

Hem sözel bölüm hem de sayısal bölüm oldukça kolaymış öğrencilerimin söylediklerine göre .

Sınavımıza girdik hayırlısıyla iyi bir sonuç bekliyoruz

Matematik yine belirleyeci olacak 

LGS 2019 soru ve cevapları açıklandı mı! LGS 2019 sonuçları açıklanma tarihi

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