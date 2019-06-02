LGS 2019 YORUMLARI |2019 LGS Soruları Zor Muydu, Kolay Mıydı ! İşte Cevapları

LGS 2019 sınavının sona ermesi ile birlikte sınava giren öğrenciler sınav yorumlarını internet üzerinden paylaşmaya başladı. İşte sosyal medya'da yer alan LGS 2019 Yorumları...
SOSYAL MEDYA'DA YER ALAN 2019 LGS YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sayısaldan çıkanların mutluluğu yüzlerinden okunuyor
Herkese mat zor gelmiş bana da fen zor geldi matta boşum yok
Hem sözel bölüm hem de sayısal bölüm oldukça kolaymış öğrencilerimin söylediklerine göre .
Sınavımıza girdik hayırlısıyla iyi bir sonuç bekliyoruz
Matematik yine belirleyeci olacak
Sınavdan sonra ailecek avm'ye gittik... Babam benimle gurur duyuyor...
İnkılap soruları çok kolaymış 10'da 10 yapmayan gözüme gözükmesin
Sınav bitti stresi hala devam ediyor.
1 yıl boşa çalışmışım matematiğİ valla gene yapamadım