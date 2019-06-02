LGS 2019 YORUMLARI |2019 LGS Soruları Zor Muydu, Kolay Mıydı ! İşte Cevapları

LGS 2019 sınavının sona ermesi ile birlikte sınava giren öğrenciler sınav yorumlarını internet üzerinden paylaşmaya başladı. İşte sosyal medya'da yer alan LGS 2019 Yorumları...

Sayısaldan çıkanların mutluluğu yüzlerinden okunuyor

Herkese mat zor gelmiş bana da fen zor geldi matta boşum yok

Hem sözel bölüm hem de sayısal bölüm oldukça kolaymış öğrencilerimin söylediklerine göre .

Sınavımıza girdik hayırlısıyla iyi bir sonuç bekliyoruz

Matematik yine belirleyeci olacak

Sınavdan sonra ailecek avm'ye gittik... Babam benimle gurur duyuyor...

İnkılap soruları çok kolaymış 10'da 10 yapmayan gözüme gözükmesin

Sınav bitti stresi hala devam ediyor.

1 yıl boşa çalışmışım matematiğİ valla gene yapamadım