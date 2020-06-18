LGS ne zaman? LGS sınavı saat kaçta? 2020 LGS sınav takvimi

LGS (Liselere geçiş sınavı) tarihi öğrenciler ve veliler tarafından sıklıkla aranmakta. Zaman yaklaştıkça öğrenciler ve veliler sınav ile ilgili detayları araştırmaya başladı. LGS 20 Haziran 2020 tarihinde belirlenen okullarda gerçekleşecek. İşte 2020 LGS sınavı ile ilgili tüm detaylar...

LGS 2020 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacak.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.

MEB E-OKUL LGS GİRİŞ BELGESİ ALMA

e-okul VBS üzerinden sisteme giriş yapan kişiler öğrencinin sınava katılacağı merkez bilgilerine buradan ulaşabilirler.

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